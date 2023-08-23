О риске обрушения тысяч домов в Стамбуле при землетрясении предупредили власти

В Стамбуле в результате ожидающегося нового землетрясения могут обрушиться 600 тысяч домов. Об этом газете Türkiye заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки, передаёт BaigeNews.kz.

"Стамбул нас пугает. Здесь около шести миллионов домов. Похоже, что 600 тысяч не выдержат землетрясения", — сказал Ожасеки.

По его словам, всего в результате возможного землетрясения могут пострадать порядка 1,5 миллиона домов.

Ранее турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил, что Турции с большой вероятностью грозят разрушительные землетрясения и призвал власти страны начать серьёзную работу в этом направлении.