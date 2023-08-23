О риске обрушения тысяч домов в Стамбуле при землетрясении предупредили власти
Сегодня, 06:30
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Сегодня, 06:30Сегодня, 06:30
100Фото: МЧС РК / иллюстративное фото
В Стамбуле в результате ожидающегося нового землетрясения могут обрушиться 600 тысяч домов. Об этом газете Türkiye заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки, передаёт BaigeNews.kz.
"Стамбул нас пугает. Здесь около шести миллионов домов. Похоже, что 600 тысяч не выдержат землетрясения", — сказал Ожасеки.
По его словам, всего в результате возможного землетрясения могут пострадать порядка 1,5 миллиона домов.
Ранее турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил, что Турции с большой вероятностью грозят разрушительные землетрясения и призвал власти страны начать серьёзную работу в этом направлении.
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