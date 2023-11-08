О реформирования национальной статистики доложили Токаеву

Главе государства представили анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике Казахстана.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его поручения по трансформации Бюро национальной статистики в цифровое ведомство.

Председатель Агентства доложил, что разработан законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными.

По итогам встречи глава государства подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.