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О реформирования национальной статистики доложили Токаеву

Сегодня, 18:09
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akorda.kz Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства представили анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике Казахстана.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его поручения по трансформации Бюро национальной статистики в цифровое ведомство.

Председатель Агентства доложил, что разработан законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными.

По итогам встречи глава государства подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.

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