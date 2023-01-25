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О развитии региональных СМИ рассказали на Форуме в Астане
В столице проходит форум по вопросам развития региональных печатных средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках форума проводятся панельные заседания, на которых обсуждаются следующие темы: роль региональных газет в государственной информационной политике, опыт разработки контента журнала National Geographic: экспертиза, журналистское исследование, реклама в газете и методы монетизации. Важным обсуждением станет своевременная доставка газет в регионы.
На открытии мероприятия выступил председатель комитета информации Министерства информации и общественного развития РК Канат Искаков.
"Со стороны министра есть несколько задач в этом направлении, над которыми мы работаем. Во-первых, это внесение изменений в соответствующий закон "О средствах массовой информации". Изменения коснулись региональных издательств. В том числе по налоговым вопросам, НДС, также по региональному информационному заказу. Главный приоритет информационного заказа - обратить внимание на региональные издания. При проведении конкурса на первом месте должны быть региональные издания. Уверен, что этот вопрос решат исполнительные органы", - сказал он.
Участники форума получат возможность обменяться опытом и профессиональными идеями в сфере печатных СМИ, а также улучшат навыки в написании журналистских расследований, грамотного ведения социальных сетей и сайтов, повышения уровня работы редакции, опыт конвергенции традиционных и новых медиа.
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