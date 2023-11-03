О проблемах в обеспечении глобальной безопасности, заявил Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Астане, заявил о проблемах в обеспечении глобальной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы становимся свидетелями всё более усиливающегося в мировом масштабе кризиса доверия. Возникают новые проблемы в обеспечении глобальной безопасности. Мы всё чаще видим отклонение от норм международного права. Особенно серьёзную обеспокоенность для всех нас вызывает чрезвычайно опасный характер продолжающегося на Ближнем Востоке на протяжении долгого времени палестино-израильского конфликта. В результате вооруженных столкновений резко возрастает число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что усиливается угроза широкой эскалации конфликта. По мнению президента Узбекистана, в этой связи решение должно было быть принято на основе принципа "два государства - для двух народов"

"В этой связи мы призываем стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и прийти к перемирию в гуманитарных целях. Единственное самое справедливое решение данной проблемы должно быть принято на основе принципа "два государства - для двух народов". Как определено в резолюциях ООН, народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей организации мы должны объявить всему миру единодушную принципиальную позицию по этому вопросу", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств. Глава государства отметил равное взаимодействие тюркского мира с глобальными державами.