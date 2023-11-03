Касым-Жомарт Токаев: Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств. Глава государства отметил равное взаимодействие тюркского мира с глобальными державами, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас есть конкретные достижения. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира – 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских стран. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям. Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками нашей Организации. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей", - сказал Токаев.

Глава государства вначале выступления также поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики, а президент Азербайджана Ильхама Алиева - с укреплением государственности.

"Прежде всего, я хотел бы поздравить уважаемого господина Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики. Многовековая история Анатолии знает много успехов и великих достижений. Благодаря выдающимся личностям сегодня Турция стала сильным государством, пользующимся влиянием во всем мире.

Также поздравляю уважаемого господина Ильхама Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности! Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития. Этот исторический шаг был осуществлен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией Совета Безопасности", - сказал Токаев.

Президент Казахстана также выразил особую благодарность действующему председателю Организации Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за вклад в укрепление сотрудничества тюркских стран.