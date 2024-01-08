О подготовке к пятым Всемирным играм кочевников рассказали в Минспорта

110 комплектов медалей разыграют на пятых Всемирных играх кочевников в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

На совещании о ходе подготовки к пятым Всемирным играм кочевников министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев отметил, что до их начала осталось меньше года.

"По поручению Главы государства необходимо провести пятые Всемирные игры кочевников на высоком уровне. Поэтому мы должны четко определить, какие меры были предприняты на сегодняшний день, какие у нас впереди задачи. В кратчайшие сроки нужно решить все оставшиеся проблемы. Подготовка к играм пока ведётся по плану. Тем не менее, тренировки сборных по национальным видам спорта должны проходить на высоком уровне. Необходимо обеспечить спортсменам качественные условия и полностью решить все финансовые вопросы", - сказал Ермек Маржикпаев.

Во время совещания было отмечено, что в рамках пятых Всемирных игр кочевников Казахстан посетят делегации более чем из 100 стран мира.

Особо подчёркивается, что уникальность игр заключается в сочетании спортивных, культурных и научных программ. В план проведения войдут 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта, будут разыграны 110 комплектов медалей. Соревнования пройдут по конному спорту, национальной борьбе, стрельбе из лука, видам охоты с птицами, традиционным интеллектуальным играм.

В Минспорта отметили, что уже утверждёны список участвующих в играх спортсменов и перечень соревнований по видам спорта, входящих в единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2024 год. В рамках подготовки к играм спортсмены национальных сборных команд с января 2024 года примут участие в 13 международных, 39 местных учебно-тренировочных сборах и 17 республиканских и 23 международных соревнованиях.