Единую цифровую экосистему при перевозках предложил создать Токаев на саммите ВЕЭС

Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, рассказал о планах Казахстана отремонтировать 11 тысяч и проложить более пяти тысяч километров новых железных дорог, передаёт BaigeNews.kz.

Для выхода на рынки Персидского залива президент Казахстана предложил государствам - членам экономического союза, последовать примеру Казахстана и присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании международного транспортного коридора, однако рекомендовал предупредить возможный износ инфраструктуры.

"Базовым условием налаживания долгосрочной интеграции останется наличие устойчивой системы транспортной связанности с внешними рынками. Прочный задел нами уже сформирован. Сегодня евразийский транспортный каркас обеспечивает эффективную торговую связь между Европой и Азией, севером и югом. Однако в ближайшее десятилетие износ инфраструктуры в евразийском регионе станет более ощутимым и потребности в его обновлении будут только расти. Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры. Недаром говорят, что там где прокладываются рельсы открывается путь к новым возможностям. Поэтому мы в Казахстане до 2030 года планируем отремонтировать 11 тысяч и проложить более пяти тысяч километров новых железных дорог. В рамках глобальной инициативы "Один пояс — один путь" построен казахстанский терминал в китайском городе Сиань, в котором формируется до 40% объёма контейнерных перевозок по маршруту "Китай — Европа". В планах так же запуск пяти трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что железнодорожная отрасль Казахстана получит новый импульс к развитию за счет создания единой цифровой экосистемы.

"Планируем уже в следующем году использовать в железнодорожных перевозках элементы искусственного интеллекта. Использование передовых технологий позволит значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы, в том числе для наших партнеров. Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", – предложил Глава государства.

Президент отметил, что по всему периметру страны начата масштабная модернизация международных автомобильных пунктов пропуска.

"Эти комплексные инфраструктурные решения на наш взгляд будут способствовать дальнейшему сопряжению и расширению возможностей евразийских транспортных артерий. Железнодорожная отрасль Казахстана получит новый импульс к развитию за счет создания единой цифровой экосистемы. Планируем уже в следующем году использовать в железнодорожных перевозках элементы искусственного интеллекта. Использование передовых технологий позволит значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы, в том числе для наших партнеров. Важно создать так называемую бесшовную логистику путем гармонизации, тарифной политики и таможенных процедур. А также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использование QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", — сказал президент.

Напомним, в саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Премьер-министр Армении – Председатель ВЕЭС Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, а также главы государств-наблюдателей – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.