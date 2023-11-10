О новых мерах соцзащиты рассказала работникам предприятий ВКО глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область провела встречу с работниками промышленных предприятий региона, передаёт BaigeNews.kz.

Глава МТСЗН обсудила с коллективами вопросы обеспечения безопасности и охраны труда на производстве и рассказала об основных подходах для назначения специальной социальной выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста.

Встреча состоялась на площадке Ульбинского металлургического завода. В мероприятии приняли участие председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК – главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов, представители местных исполнительных органов, Профсоюзного центра Восточно-Казахстанской области и работники 16 предприятий и организаций региона - всего порядка 80 человек.

Светлана Жакупова подчеркнула, что встреча проводится для разъяснения проведённой работы по реализации поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана 1 сентября.

Для снижения уровня производственного травматизма разработан проект Концепции безопасного труда до 2030 года.

"В частности, предлагается внедрение новой модели оценки профессиональных рисков на рабочем месте, дифференциация страхового тарифа по степени профессионального риска, создание Цифровой карты предприятий и внедрение проактивного формата государственного контроля и мониторинга в сфере охраны труда и другое", – сказала министр.

Для повышения уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда, министерством выработаны, согласованы с заинтересованными государственными органами и направлены на рассмотрение Мажилиса Парламента РК поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты.

"Спецсоцвыплата будет назначаться работникам, занятым во вредных условиях труда, при достижении 55 лет и наличии факта уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение семи лет. Выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырёх источников: специальная профессиональная выплата из республиканского бюджета в размере 1,5 прожиточного минимума (далее – ПМ); ЕНПФ за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов с учётом имеющихся пенсионных накоплений; из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ; за счёт средств работодателей в размере 1 ПМ", – проинформировала Жакупова.

Законодательными поправками предусматривается совершенствование системы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, направленное на:

возмещение компаниями по страхованию жизни расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии;

возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии;

оплата компаниями по страхованию жизни санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП;

исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты) в результате несчастного случая.

Светлана Жакупова ответила на вопросы работников предприятий Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, в ходе рабочей поездки министр ознакомится с работой центра коррекции и реабилитации детей с инвалидностью "Страна чудес" и реабилитационного центра для детей с расстройствами аутистического спектра "Қамқорлық", а также посетит карьерный центр Усть-Каменогорска.