О некорректных данных казахстанцев на портале eGov.kz высказались в Минцифры

Актуальные данные казахстанцев на портале Электронного правительства станут доступны в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минцифры.

Министерство цифрового развития сообщает, что на данный момент все информационные системы государственных органов, включая работу Электронного правительства и его компонентов работают в штатном режиме.

"В ночь с 29 февраля на 01 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC +05.00. Провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы (портал eGov.kz, мобильное приложение egov mobile, портал e-license, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений "e-Otinish" и др.), находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии", - говорится в сообщении.

Государственные органы осуществляют аналогичную работу по информационным системам, находящимся в их ведении.

"Системы работают в штатном режиме. Получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме. Были выявлены кейсы по некорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы". Сейчас командой АО "НИТ" проводятся необходимые работы и актуальные данные станут доступны в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сказал Ростислав Коняшкин, председатель правления АО "Национальные информационные технологии".

Вместе с тем, сообщаем, что все ЦОНы также работают в штатном режиме. Единственное в связи со сменой часового пояса кратковременному сбою подверглись системы СпецЦОНов.

Ранее сообщалось, в АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему в системе eGov после перехода на единое время у многих казахстанцев изменилась дата рождения.