Казахстанцы "постарели" после перехода на единое время: в АО "НИТ" дали объяснения

В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему в системе eGov после перехода на единое время у многих казахстанцев изменилась дата рождения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

После перевода времени казахстанцы стали массово жаловаться на ошибки в их цифровых документах: в них неправильно отображается дата рождения - на день раньше, чем должно быть.

В АО "Национальные Информационные Технологии" сообщили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC +05.00.

"Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы (портал eGov.kz, мобильное приложение egov mobile, портал e-license, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений "e-Otinish" и др.), находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии", - пояснили в пресс-службе НИТ.

В ведомстве добавили, что государственные органы осуществляют аналогичную работу по информационным системам, находящимся в их ведении. Системы работают в штатном режиме. Получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме.

Вместе с тем, как отметили в НИТ, были выявлены отдельные кейсы по некорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы".