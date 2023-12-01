О населении Алатау и их занятиях рассказал аким Алматинской области
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Аким Алматинской области Мурат Султангазинов рассказал о новом городе Алатау, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев, для нового города Алатау выделено 88 тысяч гектаров земли. К 2050 году здесь будут проживать два миллиона жителей.
Территорию Алатау планируют разделить на четыре ключевые зоны: финансовый и деловой центр, центр образования, науки и пищевой промышленности, промышленный и логистический центр, туристический и развлекательный центр.
Глава региона также рассказал о населении нового города.
"Город будет находиться на всей протяжённости от Алматы до Конаева. На сегодняшний день в этой местности существует маятниковая миграция жителей: часть людей едут в Алматы на работы, часть – находится на местах в промышленной зоне города Конаев. Там тоже достаточно высоко развито производство строительных материалов, тепличного хозяйства. Ряд людей занимается сельским хозяйством", - сказал аким.
Глава региона отметил, что одной из целей создания нового города является нивелирования уровеня жизни населения во всей Алматинской агломерации.
"В городе Алматы уровень жизни и комфорта, естественно, гораздо выше, чем по окраинам. Поэтому в поисках заработка люди туда и едут. Поэтому наша задача – создавать индустриальные зоны. Как раз две индустриальные зоны будут находиться на территории нового города. Первая уже получила развитие и достаточно активно развивается. Вторая часть, связанная с логистическими парками, будет развиваться на территории СЭЗ", - сказал Марат Султангазиев.
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