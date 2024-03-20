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О местонахождении Масимова сообщил глава МВД

Сегодня, 12:10
АВТОР
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vecher.kz Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: vecher.kz

Министра внутренних дел РК Ержана Саденова в кулуарах Мажилиса спросили о местонахождении экс-председателя КНБ Карима Масимова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы не можем сейчас заключенного показывать. Он осужден, находится в местах лишения свободы", - сообщил Саденов.

Напомним, в апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова. Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

 

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