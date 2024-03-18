Нужно улучшить методологию ОСМС - мажилисмен

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на встрече депутатов с министром здравоохранения РК Акмарал Альназаровой выступил с критикой в адрес ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению депутата, у Минздрава нет четких нормативов по проблемам с приписками в поликлинике.

"Если что-то не получается, мы пытаемся всегда увеличить взносы. В данном случае как с бизнеса, так и с граждан. Это не вызывает воодушевления. Нужно улучшить методологию ОСМС. У Минздрава нет четких нормативов, поэтому существуют проблемы с приписками в поликлинике. В Минздраве методологически недостаточно оснований говорить о прописках. О плохом менеджменте тоже нельзя говорить, не может быть, чтобы все главные врачи плохие менеджеры", - сказал депутат.

Ранее в Минздраве сообщили, о том, что пациенты с подозрением на туберкулёз, сахарный диабет, ревматизм могут обследоваться вне ОСМС.