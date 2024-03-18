Пациенты с подозрением на туберкулёз, сахарный диабет, ревматизм могут обследоваться вне ОСМС

Министерство здравоохранения вносит изменения в нормативную базу, согласно которой казахстанцы с социально значимыми заболеваниями будут обследоваться вне зависимости от статуса в системе социального медицинского страхования. Об этом на встрече с депутатами сообщила глава ведомства Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

"Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи в части получения клинико-диагностических исследований с целью установления диагноза. Теперь лицам с подозрением на социально значимые заболевания будут доступны диагностические исследования в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС", - сказала Альназарова.

К социально значимым заболеваниям относятся турбекулез, сахарный диабет, ревматизм, ВИЧ, дегенеративные заболевания нервной системы, детский церебральный паралич, гепатит, цирроз печени, психические расстройства.