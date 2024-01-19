Нужен комплексный подход – эксперт о решении проблем с бытовым насилием

Член экспертного совета института парламентаризма Алмагуль Хасенова в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась мнением о том, что победить бытовое насилие в стране не удастся только правовыми методами. Эксперт считает, что для этого нужен комплексный подход.

Алмагуль Хасенова отмечает, что в обществе имеется заблуждение о том, что в стране отсутствует законодательство, которое стоит на страже женщин, детей, семьи.

"Ничего подобного. Есть целый блок законов. Уголовный кодекс содержит целый ряд статей, который предусматривает ответственность за причинение средней тяжести, тяжкого вреда здоровью. Но в силу различных причин, в том числе в силу их несовершенства, эти законы работают не в полной мере", - отметила эксперт.

Между тем, она обратила внимание на тот факт, что одни законы, какими бы идеальными они не были, не способны победить такие общественные явления, как семейно-бытовое насилие.

"Ни один вид преступности не может быть побеждён только правовыми средствами. Здесь должен быть, конечно, комплексный подход. Это – социальные, экономические, политические, идеологические средства воздействия на эти социальные явления", - подчеркнула Хасенова.

По её словам, законы должны максимально отвечать актуальным потребностям текущей повестки.

"Сегодня наиболее актуальным является вопрос о противодействии семейно-бытовому насилию. Об этом сказал и президент в своём, я скажу без преувеличения, программном документе, хотя он имеет формат интервью. Но мы понимаем, что это выступление вышло за формат интервью, оно действительно является программным документом. В нём он совершенно чётко определил свою позицию, что ответственность за семейно-бытовое насилие необходимо ужесточить", - подчеркнула Алмагуль Хасенова.

В Казахстане в 2017 году были декриминализованы такие деяния, как побои и причинение лёгкого вреда здоровью. Алмагуль Хасенова считает это решение в корне неправильным.

"Это те преступления, которые и происходят зачастую в этих семьях, где есть агрессор, не адекватный человек, который распускает руки. Декриминализация произошла в 2017 году, когда побои и причинение лёгкого вреда здоровью перешли из уголовного законодательства в административное. На это были свои причины. Жизнь показала, что это решение было неправильным", - заверила эксперт.

Сейчас, когда эти статьи планируют вернуть в уголовное законодательство, необходимо правильно сформулировать их. Своим видением поделилась Алмагуль Хасенова.

"Они должны быть действительно возвращены. В этом нет ничего сложного. Причём их нужно пересмотреть. До декриминализации они были предусмотрены в качестве уголовных проступков. Их надо сформулировать таким образом, чтобы они имели статус уголовных преступлений с соответствующим наказанием в виде лишения свободы. Помимо лишения свободы должны быть альтернативные виды наказания, связанные со штрафами, общественными работами и так далее", - отметила она.

Хасенова добавила, что в новом законе о бытовом насилии будут учтены предложения общественности. В частности, большое внимание будет уделено петиции против бытового насилия, набравшей 150 тысяч подписей. Несмотря на то, что она была признана недействительной.

"На эту петицию не обратить внимания совершенно невозможно. Президент сам высказался на эту тему. Он дал ясно понять, что мнение народа обязательно будет учтено. Хотя по форме своей эта петиция не соответствует требованиям закона. Нормативный акт принят о том, как, в какой форме должна быть представлена петиция. Но, тем не менее, понятно, что эта петиция отражает чаяния общества, запрос широких слоёв населения. При этом президент сказал, что в обязательном порядке она будет учтена", - сказала Хасенова.

Напомним, законопроект о семейно-бытовом насилии находится на стадии подготовки. Правительство планирует внести в парламент законопроект до конца 2024 года. Главным в законе являются вопросы противодействия семейно-бытовому насилию. Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в порядка 15 нормативно-правовых актов.