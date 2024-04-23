Нужен четкий план строительных и ремонтных работ - Бектенов о паводках в Казахстане
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения ряду министерств по устранению последствий масштабных паводков в Казахстане, передает BaigeNews.
Олжас Бектенов заявил, что в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется.
"Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках", - добавил он.
В этой связи он поручил МЧС совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения.
"Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке", - отметил премьер.
Министерству экологии поручено увеличить количество гидропостов на водоемах и реках.
"Акиматам регионов поручаю в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению. Министерству промышленности нужно создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов", - резюмировал премьер.
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