LIVE LIVE
LIVE
  • 23 Апреля, 12:28
  • BAIGENEWS

Нужен четкий план строительных и ремонтных работ - Бектенов о паводках в Казахстане

Сегодня, 11:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
132
Фото: МЧС РК

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения ряду министерств по устранению последствий масштабных паводков в Казахстане, передает BaigeNews.

Олжас Бектенов заявил, что в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется.

"Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках", - добавил он.

В этой связи он поручил МЧС совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения.

"Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке", - отметил премьер.

Министерству экологии поручено увеличить количество гидропостов на водоемах и реках.

"Акиматам регионов поручаю в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению. Министерству промышленности нужно создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов", - резюмировал премьер.

Самое читаемое

Наверх