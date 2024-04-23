Нужен четкий план строительных и ремонтных работ - Бектенов о паводках в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения ряду министерств по устранению последствий масштабных паводков в Казахстане, передает BaigeNews.

Олжас Бектенов заявил, что в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется.

"Фиксируются факты некоторого повышения уровня воды в реках", - добавил он.

В этой связи он поручил МЧС совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения.

"Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке", - отметил премьер.

Министерству экологии поручено увеличить количество гидропостов на водоемах и реках.