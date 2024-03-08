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Нурбек Оралбай избил соперника в отборе на Олимпиаду-2024

Сегодня, 20:19
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instagram.com/oralbay_nurbek Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: instagram.com/oralbay_nurbek

Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай провел второй бой на лицензионном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 80 килограммов Оралбай встретился с тоголезцем Превой Падабади и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Нурбек Оралбай вышел в следующую стадию турнира и продолжает борьбу за путевку на Олимпийские игры-2024 в Париже. 

Напомним, чтобы поехать на предстоящую Олимпиаду, на турнире в Бусто-Арсицио в весе 80 кг у мужчин нужно дойти до полуфинала: все полуфиналисты получат олимпийские лицензии; медальные бои не предусмотрены. На старте турнира Оралбай победил гаитянского боксера Седрика Белони-Дюльепре. Стоит добавить, что Нурбек является действующим чемпионом мира. 

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