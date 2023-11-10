Новый железнодорожный пункт пропуска появится на границе Казахстана и Китая

Правительство подготовило постановление о подписании Протокола о внесении дополнения в Соглашение между правительством РК и правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу и режиме их работы, передаёт BaigeNews.kz.

Дополнение в Соглашение между правительством РК и правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу и режиме их работы предусматривает открытие пунктов пропуска со стороны каждой из стран.

Так, в Казахстане новый пункт пропуска "Бахты" будет находиться в Урджарском районе Абайской области. Со стороны Китая новый пункт "Покиту" появится в СУАР, в Тачэне Тачэнского округа.

Также сообщается, что проект разработан с целью дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Китаем по перевозкам грузов железнодорожным транспортом, а также увеличения транзитных перевозок грузов через территорию РК.

Документ размещён на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 ноября.

Напомним, с 10 ноября 2023 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики.