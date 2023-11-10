Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем - новое качество дружественных отношений

В Министерстве иностранных дел Казахстана дали пояснение относительно безвизового режима с Китаем, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, 10 ноября 2023 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики.

В МИД пояснили, что вышеуказанное Соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без виз на срок не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу.

Напомним, согласно статье 1 данного Соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.

Отмечается, что казахстанцы теперь смогут посещать 34 страны без визы.