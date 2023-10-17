Новый вид дорожной разметки испытывают в Алматы

Дорожные службы Алматы начали тестировать зигзагообразную разметку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу акимата Алматы.

Новый вид разметки, не предусмотренный правилами дорожного движения РК, нанесен по ул. Тлендиева от пр. Абая до ул. Толе би. Предполагается, что зигзагообразная разметка намеренно акцентирует внимание водителей на том, что они приближаются к нерегулируемому пешеходному переходу.

Также, разметка желтого цвета служит дополнительным сигналом водителям о том, что на этом участке нельзя совершать обгон, давать задний ход, перестраиваться в этой зоне, так как она должна быть безопасной, с возможностью хорошего обзора для всех участников дорожного движения.

В случае положительного результата указанного эксперимента работы по нанесению зигзагообразной разметки в районе нерегулируемых пешеходных переходов будут продолжены.

Наибольшей популярностью зигзагообразная разметка начала пользоваться с 1970-х, сначала в Великобритании, потом в других странах. Необычная маркировка на дорогах оказалась эффективнее других дорожных знаков и помогла повысить безопасность пешеходов и владельцев транспортных средств.