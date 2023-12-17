Новый центр для бездомных открылся в Атырау
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
174Фото: Нурбейбит Нугманов/azh.kz
Новый трёхэтажный центр принимает бездомных в микрорайоне Лесхоз в Атырау. В здании для постояльцев предусмотрены все условия: лифт, душевые, зал отдыха, комнаты с мебелью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Aқ Жайық".
Раньше центр для бездомных располагался в одноэтажном здании, построенном в 1977 году. В 2010 году строение было признано аварийным и в прошлом году его снесли.
Новый центр рассчитан на 70 мест. На первом этаже расположились комнаты, куда размещают людей в ночлежку. Сотрудники центра предоставляют для них постельные наборы и при необходимости — чистое белье. Они также могут принять душ.
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