Новый центр для бездомных открылся в Атырау

Новый трёхэтажный центр принимает бездомных в микрорайоне Лесхоз в Атырау. В здании для постояльцев предусмотрены все условия: лифт, душевые, зал отдыха, комнаты с мебелью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Aқ Жайық".

Раньше центр для бездомных располагался в одноэтажном здании, построенном в 1977 году. В 2010 году строение было признано аварийным и в прошлом году его снесли.

Новый центр рассчитан на 70 мест. На первом этаже расположились комнаты, куда размещают людей в ночлежку. Сотрудники центра предоставляют для них постельные наборы и при необходимости — чистое белье. Они также могут принять душ.