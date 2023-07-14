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Новый собственник "РИДДЕР ТЭЦ" обещает закрыть все долги предприятия за свой счёт
Ремонтные работы на аварийной Риддерской ТЭЦ планируется завершить до начала отопительного сезона.
Новый собственник ТЭЦ Амиржан Набиев пообещал закрыть все долги станции за свой счёт, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.
Как уточнили в ведомстве, на сегодня долг предприятия составляет 5,5 миллиарда тенге. Об этом стало во время визита в ВКО главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева.
Владельцем теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) Риддера стал депутат маслихата Алматы – член партии Amanat Амиржан Набиев. ТЭЦ перешла под контроль ТОО "АТРИКС-СТРОЙ", которой руководит депутат. Это предприятие является застройщиком в Алматы.
Министр отметил, что ремонтные работы на аварийной Риддерской ТЭЦ планируется завершить до начала отопительного сезона.
"Совместно с министерством финансов и областным акиматом мы отработали механизм выделения средств из резерва правительства.
При этом, на ремонтные работы на риддерской ТЭЦ привлечены восемь подрядных организаций. Получены государственные экспертизы на проектно-сметные документации по ремонту. Общая сумма ремонтных работ составляет 8,3 миллиарда тенге", - сказал Саткалиев.
Также стало известно, что на сегодня готовность ТЭЦ Восточно-Казахстанской области составляет 32 процента.
Ранее сообщалось, что проблемная ТЭЦ в Риддере, на которой за прошедший отопительный сезон произошли три пожара и два взрыва, станет подразделением Усть-Каменогорских тепловых сетей и со временем полностью перейдет в коммунальную собственность.
Напомним, что ремонт тепловой электростанции в Риддере обещали закончить до 15 сентября.
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