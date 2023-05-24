Стало известно, когда завершат ремонт на Риддерской ТЭЦ

Фото: Хабар 24

Ремонт тепловой электростанции в Риддере обещают закончить до 15 сентября, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким ВКО Даниал Ахметов. По его словам, в рамках выполнения поручения президента страны идёт разработка закона по национализации энергетических объектов страны, и после его принятия Риддер ТЭЦ могут передать в коммунальную собственность.