Лента новостей

Хабар 24 Сегодня, 14:54
116
Сегодня, 14:54
116
Фото: Хабар 24

Стало известно, когда завершат ремонт на Риддерской ТЭЦ

Ремонт тепловой электростанции в Риддере обещают закончить до 15 сентября, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким ВКО Даниал Ахметов. По его словам, в рамках выполнения поручения президента страны идёт разработка закона по национализации энергетических объектов страны, и после его принятия Риддер ТЭЦ могут передать в коммунальную собственность.

"Мы в самое ближайшее время начнем ремонтировать Риддер ТЭЦ, причём это будет комплексный подход - капитальный ремонт всех шести котлоагрегатов (три высокого давления и три - среднего) и теплоцентрали. Буквально сегодня вечером у меня на руках будет экспресс-анализ, сделанный данными компаниями непосредственно на Риддер ТЭЦ. И уже будет понятен алгоритм дальнейших действий. Финансовые возможности для этого есть, уже закуплена часть оборудования. До 15 сентября должны завершиться все ремонтные работы, чтобы в новом отопительном сезоне не было никаких чрезвычайных ситуаций", - написал глава региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:54
116
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх