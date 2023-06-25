Новый приграничный район появится в области Абай

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В области Абай появится новый приграничный район. Работа по восстановлению села Маканчи, пришедшего в упадок несколько десятилетий назад, уже началась. Обсудили в регионе и другие инициативы, выдвинутые Главой государства на прошедшем Курултае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24".

Инициативы, озвученные на прошедем в Туркестане Национальном курултае, теперь активно обсуждают в области Абай. В числе задач, поставленных Президентом меры по укреплению нации и развитие ценностей труда среди молодежи.

"Мы стали яснее видеть направление, в котором нам следует двигаться. Обозначили, в каких сферах существует сильные и слабые стороны. Так, необходимо привести в порядок работу по ономастике, как сказал Президент, необходимо учитывать не только региональную особенность, но и общенациональные приоритеты", — сказала депутат областного маслихата Шагангуль Жанаева.

Говорили на встрече и о том, что в области Абай появится ещё один район. Приграничный населенный пункт Маканчи потерял статус райцентра в конце 90-х. После этого село постепенно пришло в упадок. Теперь его будут восстанавливать.

"Судьба приграничных районов стала одним из волнующих вопросов населения. В связи с этим, Президент объявил, что принял решение о восстановлении Маканчинского района области Абай. Можно смело сказать, что данная инициатива реализуется в рамках концепции "Слышащее государство", — отметил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Возвращение статуса района, по мнению депутатов, даст возможность улучшить экономику приграничного региона и решить наболевшие проблемы сельчан. Стоит отметить, что с восстановлением региона в область Абай будут входить уже не 8, а 9 районов.