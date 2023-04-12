Новый план развития машиностроения разрабатывают в Казахстане

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Премьер-министр Алихан Смаилов провёл встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым. Руководитель объединения рассказал об основных направлениях Комплексного плана развития отрасли на ближайшие пять лет, разрабатываемого по поручению главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

Среди предлагаемых мер:

увеличение объёмов производства машиностроительной отрасли и внутристрановой ценности в закупках;

привлечение инвестиций;

развитие производственных и экспортных возможностей;

расширение рынков сбыта для отечественной продукции;

совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли.

Ожидается, что реализация Комплексного плана выведет отечественное машиностроение на принципиально новый уровень развития.

В ходе встречи также обсуждены вопросы обеспечения предприятий отрасли отечественным сырьём, поддержки малого и среднего предпринимательства в машиностроении и налогового стимулирования.

По итогам встречи Алихан Смаилов дал ряд рекомендаций по разработке Комплексного плана и отметил, что при развитии отрасли необходимо уделять особое внимание конкретным предложениям бизнес-сообщества.