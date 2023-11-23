Новый пешеходный мост, Арбат и детская железная дорога — какие объекты появятся в Семее

Аким области Абай Нурлан Уранхаев пригласил журналистов посетить город Семей и увидеть, каким город станет в скором времени, передаёт BaigeNews.kz.

Он рассказал о планах по благоустройству и развитию общественного пространства в Семее.

"Это касается и подмостовых пространств. Вы в Астане видели нечто подобное. У нас там это гораздо масштабней. Не постесняюсь сказать, может, это сленговое слово, но гораздо круче. Приезжайте, посмотрите", — сказал аким области.

По словам Уранхаева, в административном центре области появились скверы по улицам Жамакаева, Мангелик ел. Также ведётся строительство Арбата, который протянется до набережной реки Иртыш. Кроме того, будет построен пешеходный мост через речку Семипалатинку, восстановлена детская железная дорога.

"Мы делаем её более современной, приспособленной для передвижения. В будущем мы планируем остров закрыть от движения машин с двигателями внутреннего сгорания. Сделаем эту территорию "зелёной". Готовится к строительству питомник", — добавил он.

Нурлан Уранхаев отметил, что перечисленные объекты строятся не из бюджетных средств, а за счёт спонсоров.

В завершение аким напомнил, что в былые времена город был вторым по озеленению.