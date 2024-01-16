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Новый документальный телепроект презентовали в Астане

Сегодня, 11:55
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gov.kz Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55
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Фото: gov.kz

Новый телевизионный проект "Қазына", рассказывающий о казахской сокровищнице – домбре и культуре кюя, реализован агентством "Хабар" по заказу Министерства культуры и информации, передаёт BaigeNews.kz.

Министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что казахский народ на протяжении веков сохранял историю и культуру посредством кюев.

"Поздравляя с Национальным днем домбры Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что "в звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи. Невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры. Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух".

Действительно, искусство кюя неотделимо от истории страны. Наш долг – пропагандировать и передавать будущим поколениям наше священное искусство", - подчеркнула Аида Балаева.

"Қазына" призван возродить и донести до казахстанцев наследие исполнителей кюев, имена которых золотыми буквами вписаны в историю национальной музыки.

Документальный фильм расскажет об истории, событиях и особенностях семи школ кюя, распространившихся по направлениям шертпе и токпе.

Добавим, ученым, изучающим это искусство, за последние годы удалось увеличить количество школ с 7 до 12.

В проекте принимают участие специалисты искусствоведения, музыковедения, этнографии и исторических наук.

 

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