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NewTimes.kz Сегодня, 07:58
82
Сегодня, 07:58
82
Фото: NewTimes.kz

Новый автобусный маршрут запустили в Астане

В Астане запущен дополнительный автобусный маршрут до населенного пункта Ынтымак, передаёт BaigeNews.kz.

"С 11 февраля будет запущен новый пригородный маршрут № 328. Он также будет ездить в село Ынтымак. Новый маршрут будет курсировать от остановки "Шугыла" по проспекту Тлендиева до села Ынтымак", - сообщили в City Transportation Systems.

Этот маршрут обслуживается автобусом марки Iveco Daily (1 единица). Расписание опубликовано на странице CTS в Instagram.

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#акимат #автобус #транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:58
82
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