Новых прокуроров назначили в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях

В генеральной прокуратуре сообщили о новых кадровых назначениях в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Сообщается, что по согласованию с президентом Казахстана генеральный прокурор назначил Мурата Тлеубердиева прокурором Туркестанской области.

Мурат Тлеубердиев родился 20 ноября 1973 года в Каскеленском районе Алматинской области.

Трудовой путь начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района города Алматы. В разные годы занимал различные ответственные руководящие должности, в том числе начальника отдела прокуратуры Алмалинского района, заместителя начальника, начальника управления прокуратуры города Алматы, прокурора Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителя прокурора города Алматы.

До настоящего назначения возглавлял департамент кадрового развития генеральной прокуратуры.

За вклад в укрепление законности и правопорядка награждён орденом "Айбын" II степени. Является почётным работником прокуратуры.

По согласованию с президентом в порядке ротации приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3-го класса Кайрат Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области.

Кайрат Абдыханов родился 16 мая 1972 года в Талгарском районе Алматинской области.

Трудовой путь начал в 1996 году с должности помощника прокурора Талгарского района Алматинской области. В разные годы последовательно занимал должности заместителя прокурора Алмалинского района города Алматы, прокурора Жамбылского района и города Талдыкорган Алматинской области, заместителя прокурора Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, первого заместителя прокурора Алматинской области.

До настоящего назначения возглавлял прокуратуру Павлодарской области.

За вклад в укрепление законности и правопорядка награждён орденом "Айбын" ІІ степени. Почётный работник органов прокуратуры.

Ранее руководивший прокуратурой Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов освобождён от должности в связи достижением предельного возраста пребывания на службе.