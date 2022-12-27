Новые выплаты утвердили уволенным из-за ранений спасателям и военным в Казахстане

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Сотрудники и военнослужащие органов гражданской защиты будут получать новые выплаты в случае увольнения по состоянию здоровья без права на пенсионные выплаты по выслуге лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сотрудникам и военнослужащим органов гражданской защиты, уволенным по состоянию здоровья без права на пенсионные выплаты по выслуге лет, в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 50 процентов от денежного содержания по последней занимаемой должности", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что членам семьи погибшего сотрудника или военнослужащего органов гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей предусмотрена также ежемесячная денежная выплата. При этом, к членам семьи относятся супруги, а также дети до достижения ими совершеннолетнего возраста или окончания учебного заведения по очной форме обучения в пределах, не превышающих двадцатитрёхлетнего возраста.

"Выплата супруге (супругу) осуществляется пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан". Денежная выплата на каждого члена семьи погибшего сотрудника и военнослужащего органов гражданской защиты осуществляется в размере сорока процентов от денежного содержания по последней занимаемой его должности. При этом максимальный размер денежных выплат на всех членов семьи не должен превышать ста процентов денежного содержания", - пояснили в министерстве.

Постановления распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.