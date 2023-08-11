Новые условия для выплат премиальных олимпийцам введёт МКС

Министерство культуры и спорта планирует ввести критерии по определению размера ежемесячных выплат спортсменам-претендентам на олимпийские медали и их тренерам, передаёт BaigeNews.kz.

Ведомство разработало изменения в приказ "Об утверждении размеров выплат денег по договорам о спортивной деятельности со спортсменами высокого класса, тренерами и специалистами в области физической культуры и спорта, осуществляющими подготовку спортсменов высокого класса".

"Согласно проекту приказа, в действующий документ предлагается добавить пункт с критериями по определению минимального и максимального размеров ежемесячных выплат по договорам со спортсменами и тренерами. Так, размер ежемесячных выплат спортсменам-претендентам на медали Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр будет зависеть от того, является ли атлет победителем или призёром чемпионата/кубка мира или Азии в текущем олимпийском цикле", - пояснили в МКС.

Тренеры и главные тренеры должны принять обязательства по завоёванию медалей на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, а также на мировых и континентальных первенствах среди взрослых.



Это же относится к тренерам-консультантам, осуществляющим подготовку спортсменов-претендентов на медали Олимпийских игр.