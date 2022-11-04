Лента новостей
- Новые требования для дронов введут в Казахстане 00:22 54
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 167
- Осуждённому многодетному отцу-одиночке подарили квартиру в Семее 03.11.2022 784
- Червя обнаружили под кожей у жителя Уральска 03.11.2022 397
- Курс на Дубай: станет ли Астана международным финансовым центром? 03.11.2022 273
- Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу 03.11.2022 274
- Дождь со снегом и метель обещают синоптики в Казахстане 4 ноября 03.11.2022 299
- Повысят ли тарифы на комуслуги в Казахстане? 03.11.2022 373
- Вызовы стабильности стран СНГ обсудили секретари советов безопасности в Москве 03.11.2022 259
- Нурлан Ауесбаев ответил на вызов Жигули Дайрабаева 03.11.2022 374
- Авторам лучших проектов по экопредпринимательству вручили по 1,5 миллиона тенге в Астане 03.11.2022 306
- Выборы-2022: как кандидаты убеждают избирателей отдать за них голоса 03.11.2022 271
- Какие вопросы больше всего волнуют предпринимателей, рассказали в НПП "Атамекен" 03.11.2022 359
- Девочка-богатырь родилась в Алматы 03.11.2022 391
- В "АрселорМиттал" выступили с заявлением по поводу трагедии на шахте 03.11.2022 471
- Казахстанцы увидят прямые трансляции с чемпионата мира по футболу 03.11.2022 755
- На сутки остановили работу восьми шахт АО "АрселорМиттал Темиртау" 03.11.2022 337
- "12 лет рабства" перенёс инвалид в Абайской области 03.11.2022 563
- "Они не стоят на месте и развиваются" - гость "2022" об интернет-мошенниках 03.11.2022 293
- Семьям погибших горняков выплатят их зарплаты за 10 лет 03.11.2022 445
- В Казахстане начался сезон заболеваемости гриппом. Как защитить себя 03.11.2022 409
- Почти миллион тенге украла из банкомата жительница Астаны 03.11.2022 1836
- Более 100 школ в Казахстане провели ремонты после жалоб учеников и родителей 03.11.2022 397
- Казахстан - один из лидеров развития электронного правительства в мире, заявили в ООН 03.11.2022 472
- По 6 миллионов получат 50 лучших казахстанских учёных 03.11.2022 418
- Деньги коррупционеров потратят на возведение школы и спортплощадки в Актюбинской области 03.11.2022 428
- 19 миллионов "заработала" руководитель детских садов в Шымкенте на приписках 03.11.2022 425
- Не справились с ростом цен на продукты: премьер-министр освободил от должности председателя комитета торговли 03.11.2022 569
- "Лодка есть - не утонем" - что говорят погорельцы в Костанайской области о своих новых домах 03.11.2022 382
- Кодекс этики наблюдателя презентовали в Центре непартийного наблюдения 03.11.2022 388
- Школьник предложил Досаеву способ спасти Алматы от постоянных потопов 03.11.2022 1033
- Air Astana возобновляет рейсы Алматы - Пекин 03.11.2022 481
- Общество требует уменьшить такого рода ситуации - Спикер Сената о гибели шахтёров в Шахтинске 03.11.2022 493
- Ряд законов принял Сенат 03.11.2022 336
- Количество авиарейсов между Казахстаном и Катаром увеличат 03.11.2022 331
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 400
- Парламент принял закон о Конституционном суде РК 03.11.2022 363
- Январские события: под амнистию не подпадут более 40 сотрудников органов правопорядка 03.11.2022 752
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 675
- Строитель ограбил 19-летнего астанчанина, связав скотчем 03.11.2022 1258
- Смаилов о гибели шахтёров: Я заострял внимание компании на создании безопасных условий труда 03.11.2022 707
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 2502
- Что известно о погибших на шахте в Карагандинской области 03.11.2022 3196
- Рынки "Барыс" и "Шапагат", а также торговые площади аэропорта Алматы вернут государству 03.11.2022 693
- Уже 49: число случаев COVID-19 в Казахстане растёт с начала недели 03.11.2022 369
- Аким Алматы Досаев полчаса прождал автобус 03.11.2022 2656
- Генпрокуратура опротестовывает решения суда, вынесенные в пользу субъектов олигополии 03.11.2022 898
- Комиссия по возврату активов: государству возместили активы на 630 миллиардов тенге 03.11.2022 579
- Президент выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" 03.11.2022 764
- В каких городах Казахстана больше всего самозанятых 03.11.2022 381
- Тело пятого погибшего обнаружено на шахте в Карагандинской области 03.11.2022 303
- Министр по ЧС выехал на место трагедии в Карагандинскую область 03.11.2022 422
- Выброс газа на шахте имени Ленина: полиция начала расследование 03.11.2022 637
- "Люди, ставшие инструментами в руках заговорщиков, не должны быть жестоко наказаны" - политолог об амнистии 03.11.2022 476
- В Алматы начали сносить недостроенные многоэтажки 03.11.2022 1141
- Выброс газа на шахте АрселорМиттал Темиртау: погибли четыре человека 03.11.2022 531
- "Это прямо-таки режет глаза". "Барысу" назвали его главную особенность в сезоне КХЛ 03.11.2022 570
- На 17 миллионов тенге закупили стекла для остановок в Павлодаре 03.11.2022 455
- Две аварии с начала сезона: жители Риддера боятся замерзнуть зимой 03.11.2022 782
- С чем связано подорожание молока, объяснили в Молочном союзе 03.11.2022 605
- Новые камеры на автодорогах Петропавловска продолжают работать в тестовом режиме 03.11.2022 418
- Бесхозное кладбище в Костанае обретет хозяина в лице акимата 03.11.2022 430
- На 20 лет осудили педофила в Уральске 03.11.2022 1236
- Сменивший гражданство Казахстана боксер проиграл на старте чемпионата Азии 03.11.2022 4165
- Как в Казахстане борются с торговлей людьми? 03.11.2022 558
- В одном из райцентров ВКО придумали, как сэкономить на новогодней ёлке 03.11.2022 608
- Жителям СКО советуют отказаться от дальних поездок 02.11.2022 505
- Более 750 домов из-за утечки остались без газа в Талдыкоргане 02.11.2022 496
- Женщина погибла при обрушении офиса в Актобе: суд назвал виновных 02.11.2022 1477
- Почему Европейскому Союзу стоит укреплять сотрудничество с Казахстаном 02.11.2022 919
- Редкого лебедя спасли жители Кокшетау 02.11.2022 503
- Казашка стала лучшей актрисой в Китае 02.11.2022 1158
- Какой будет погода в Казахстане 3 ноября 02.11.2022 909
- Планшеты для первоклашек: почему идея не решит проблему с тяжёлыми рюкзаками 02.11.2022 597
- Председатель ЦИК встретился с группой наблюдателей от МПА СНГ 02.11.2022 453
- Казахстан стартовал с победы на чемпионате Азии по боксу 02.11.2022 875
- Чего не хватает Алматы для развития креативных индустрий? 02.11.2022 704
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 1279
- Травля ребёнка в школе: чиновники от образования сделали заявление 02.11.2022 920
- Имущество на 630 миллиардов тенге вернули прокуроры государству 02.11.2022 638
Новые требования для дронов введут в Казахстане
В 2022 году в Казахстане планируют утвердить законодательные поправки касательно использования воздушного пространства Казахстана, которые предусматривают новые требования для полётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
"В частности, будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников", - сообщили в МИИР.
Как отметил на совещании заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Ардак Утепов, в последнее время использование БПЛА стало популярным как в сфере выполнения работ любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и профессионального мониторинга или доставки различных товаров. Количество пользователей дронов растёт, в связи с этим возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов.
"Постановка на учёт, первоначальная подготовка внешних пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полётов над густонаселёнными районами городов, посёлков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана", – отметил Ардак Утепов.
По его данным, в настоящее время на учёте находится 301 БПЛА. В период 2021-2022 годов выдано 223 сертификата внешних пилотов БПЛА, 34 разрешения на выполнение авиационных работ, а также 20 разрешений на выполнение полётов над густонаселёнными районами.
-
Trend news
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 167
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 400
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 675
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 2502
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 1279
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 2554
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1135
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2156
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 2395
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 40949
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 998
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 54360
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13175
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 15891
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2050
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1915
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2965
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3098
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4343
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 11944
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5546
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88393
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4506
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4002
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12820
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6201
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2886
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3247
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32959
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4013
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5100
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12041
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11138
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7971
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300599
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 8456
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7797
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25019
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8330
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8068
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15156
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10710
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 10385
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12174
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28614
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10208
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13909
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21460
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11851
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12403
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9288
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 29331
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9361
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348651
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37865
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10196
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10812
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16715
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10030
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49831
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14932
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12775
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11976
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11189
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11561
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13175
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10709
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11666
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 11087
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 28073
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10878
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 11146
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10724
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 32370
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 190167
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17674
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21944
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12699
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 13074
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21786
-
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 538
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1040
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1366
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1036
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1288
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1136
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1316
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1292
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1051
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1520
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1753
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1474
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 19409
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1759
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1617
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1649
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6713
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2330
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13290
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11454
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11474
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11990
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11105
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15370
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12080
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13561
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14554
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14247
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11809
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12220
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29091
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13190
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15623
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12274
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13516
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14180
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15454
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13594
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15579
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15094
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16276
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16185
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32787
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16677
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17651
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17287
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18226
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18092
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27148
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17591
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24856
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35627
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19363
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 25383
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23978
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25867
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21967
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23464
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21711
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21439
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21378
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37052
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23442
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21554
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26598
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25645
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26012
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25277
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25373
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27538
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28039
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26704
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26267
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26942
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28514
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25753
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29488
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26728
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 27377
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 28280