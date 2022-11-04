Новые требования для дронов введут в Казахстане

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В 2022 году в Казахстане планируют утвердить законодательные поправки касательно использования воздушного пространства Казахстана, которые предусматривают новые требования для полётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

"В частности, будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников", - сообщили в МИИР.

Как отметил на совещании заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Ардак Утепов, в последнее время использование БПЛА стало популярным как в сфере выполнения работ любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и профессионального мониторинга или доставки различных товаров. Количество пользователей дронов растёт, в связи с этим возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов.

"Постановка на учёт, первоначальная подготовка внешних пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полётов над густонаселёнными районами городов, посёлков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана", – отметил Ардак Утепов.

По его данным, в настоящее время на учёте находится 301 БПЛА. В период 2021-2022 годов выдано 223 сертификата внешних пилотов БПЛА, 34 разрешения на выполнение авиационных работ, а также 20 разрешений на выполнение полётов над густонаселёнными районами.