Новые станции метро, ЛРТ и пересадочные узлы: что построят в Алматы к 2030 году

Как будут развивать общественный транспорт в Алматы в ближайшие годы, рассказал замакима города Аскар Амрин, передаёт BaigeNews.kz.

Развитие скоростного общественного транспорта один из приоритетов генерального плана Алматы.

По словам Амрина, до 2030 года планируется строительство 45 километров линий ЛРТ по улице Толе би, линии метро от станции "Калкаман" до станции "Барлык" протяжённостью 5,2 километра (стоимость 344 миллиарда тенге), а также строительство четырёх транспортно-пересадочных узлов Барлык, Алматы-2, Восточные ворота, Север, возведение современных паркингов в общественных центрах и экологизация общественного транспорта.

До 2040 года планируется строительство еще 76 километров линий ЛРТ, 57 километров БРТ и 7,8 километра линии метро "Алматы-1" и "Алматы-2".

"Увеличение числа линий скоростного общественного транспорта в Алматы позволит существенно повысить связанность всех районов города и обеспечить более быстрое и удобное перемещение для пассажиров", – сообщил на сессии маслихата Алматы заместитель акима города Аскар Амрин.

В акимате рассчитывают, что принятые меры позволят к 2040 году увеличить количество поездок более чем в два раза до 3,2 миллиона, а также сократить количество въезжающего в мегаполис транспорта до 130 тысяч автомобилей.

Сегодня в городе совершается 1,4 миллиона поездок, в него въезжают 250 тысяч машин.