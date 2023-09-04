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Новые рынки сбыта для казахстанского экспорта поручил найти Глава государства министру торговли

Сегодня, 13:06
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gov.kz Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06
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Фото: gov.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана в ходе встречи с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым дал ему ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами нашей страны и оперативному реагированию на экономические вызовы.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства в контексте поиска новых рынков сбыта для казахстанского экспорта.

Также  Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.

Напомним, Арман Шаккалиев был назначен на должность министра торговли и интеграции 2 сентября.

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