Новые правила посадки деревьев приняли в Алматы

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

В Алматы создают пять новых парков общей площадью 97 гектаров. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"В Алматы приняты новые правила к содержанию и защите зелёных насаждений. Теперь любые посадки производятся с учётом обеспечения полива. Для лучшей приживаемости высаживаются саженцы высотой не менее двух метров хвойных пород и не менее 2,5 метра лиственных, обязательно с комом. Это позволит снизить отпад новых саженцев с 30 до 10 процентов уже в 2023 году", - сказал Досаев.

По его словам, для обновления и оздоровления зелёного фонда весной высажено 20 тысяч саженцев. Основные посадки пройдут осенью – в этот период деревца лучше всего приживаются.

Всего в 2023 году в Алматы будет высажено 320 тысяч деревьев.