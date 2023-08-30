Новые правила для самокатчиков начали действовать в Казахстане

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BaigeNews.kz Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: BaigeNews.kz

30 августа в Казахстане официально вступили в силу поправки в "Закон о дорожном движении", которые касаются водителей средств индивидуальной мобильности, в частности электрических самокатов, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь за нарушение водителям таких транспортных средств грозит административный штраф.

Кроме того, вводятся отдельные понятия "электрический самокат, "малое электрическое транспортное средство".

Теперь в Казахстане водителям мопедов, электросамокатов и велосипедов запрещается:

▪️ Управлять, не удерживая руль хотя бы одной рукой;

▪️ Перевозить пассажиров, если нет специальных средств для перевозки на велосипедах и мопедах;

▪️ Перевозить груз, за исключением случаев, когда на мопедах и велосипедах установлены специальные приспособления для перевозки груза, а также если груз выступает более, чем на 50 сантиметров в длину или ширину за габариты или мешает управлению;

▪️ Совершать поворот налево или разворот на дорогах с трамвайным движением и на дорогах с более чем одной полосой в данном направлении;

▪️ Буксировать мопеды, электросамокаты и велосипеды, а также использовать эти транспортные средства для буксировки, за исключением случаев, когда буксируется специальный прицеп, предназначенный для использования с мопедом или велосипедом;

▪️ Пересекать дорогу на пешеходном переходе, находясь на транспортном средстве;

▪️ Ездить в тёмное время суток без светоотражающего элемента, соответствующего нормативным требованиям и обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;

▪️ Управлять на проезжей части без надетого и застёгнутого шлема.

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