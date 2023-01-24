Новые подходы по борьбе с интернет-казино разработают в Казахстане

В Казахстане разработают новые подходы по борьбе с интернет-казино. Об этом говорится в ответе премьер-министра Алихана Смаилова на запрос сенаторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Он отметил, что сейчас министерство цифрового развития совместно с другими компетентными органами изучают их работу.

Напомним, в Казахстане запрещена деятельность интернет-казино. Но прямого запрета на рекламу услуг букмекерских контор нет. Сейчас проводится постоянный мониторинг интернет-пространства с помощью информационной системы "Кибнадзор". В прошлом году зафиксировано больше шести тысяч фактов нарушений законодательства в сфере игорного бизнеса. С 2021 года приостановлена работа больше 50 незаконных игорных заведений.



