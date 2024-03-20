Новые назначения произошли в министерстве транспорта РК

Бакытжан Качаков и Нуржан Кельбуганов назначены заместителями председателей комитетов Минтранспорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Качаков стал зампредседателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Он родился в 1982 году в Алматы. Окончил Таразский региональный университет имени Дулати и Казахско-Американский университет.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. В разные годы работал заместителем директора по финансовым вопросам ТОО "Компания Терра Холдинг ЛТД", налоговым инспектором отдела аудита юридических лиц Налогового комитета Медеуского района Алматы, экспертом управления налогового аудита Налогового комитета Минфина РК, зампредседателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК, заместителем акима Мангистауской области, заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, а также советником председателя правления АО "Казахстанская жилищная компания".

Нуржан Кельбуганов назначен заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта.

Он родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта и Семипалатинский университет имени Ауэзова.

Трудовую деятельность начал дежурным по парку филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Алматинское отделение дороги". В разные годы работал оператором по обработке перевозочных документов, дежурным по станции, старшим оператором поста централизации, дорожным диспетчером и начальником ряда станций.

Также был первым заместителем директора по оперативной работе филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Акмолинское отделение дороги", директором филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Восточно-Казахстанское отделение дороги", директором департамента АО "КТЖ - Грузовые перевозки", заместителем генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" по маркетингу и планированию.