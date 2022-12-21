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Лента новостей

Нацбанк РК Вчера, 20:10
303
Вчера, 20:10
303
Фото: Нацбанк РК

Новые монеты номиналом 100 тенге выпущены в Казахстане

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль", передаёт BaigeNews.kz.

Сакский стиль – особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей.

В обращение выпущены пять монет из сплава нибрасс/нейзильбер номиналом 100 тенге. Масса каждой - 6,45 грамма, диаметр - 24,5 миллиметра. Общий тираж монет - пять миллионов штук. 

  1. "Олень". Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв.  до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников –  символ, объединяющий нижний и верхний миры.

 

 

  1. "Крылатый барс". Курган Иссык (конец IV–III в. до н. э.) Снежный барс – символ мужества и богатства.

 

 

  1. "Маска". Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.) Изображение трёх образов, оберегающих семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.

 

 

  1. "Золотые бляшки в виде оленей", Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.) Образ благородного оленя – символ плодородия и продолжения рода.

 

 

  1. "Свернувшийся барс". Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.).  Форма кольца в фигуре свернувшегося барса – символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.

 

 

"Монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Монеты из серии "Сакский стиль" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги. Также данные монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана", - сообщили в Нацбанке.

При этом технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. Поэтому дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет "Сакский стиль" не требуется.

Монеты "Сакский стиль" изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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#деньги #Нацбанк #тенге
BaigeNews.kz
Вчера, 20:10
303
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