Новые монеты номиналом 100 тенге выпущены в Казахстане

Фото: Нацбанк РК

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль", передаёт BaigeNews.kz.

Сакский стиль – особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей. В обращение выпущены пять монет из сплава нибрасс/нейзильбер номиналом 100 тенге. Масса каждой - 6,45 грамма, диаметр - 24,5 миллиметра. Общий тираж монет - пять миллионов штук. "Олень". Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв. до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников – символ, объединяющий нижний и верхний миры.

"Крылатый барс". Курган Иссык (конец IV–III в. до н. э.) Снежный барс – символ мужества и богатства.

"Маска". Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.) Изображение трёх образов, оберегающих семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.

"Золотые бляшки в виде оленей", Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.) Образ благородного оленя – символ плодородия и продолжения рода.

"Свернувшийся барс". Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса – символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.

"Монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Монеты из серии "Сакский стиль" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги. Также данные монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана", - сообщили в Нацбанке.

При этом технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. Поэтому дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет "Сакский стиль" не требуется.

Монеты "Сакский стиль" изготовлены на Казахстанском монетном дворе.