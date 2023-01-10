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24.kz Вчера, 11:39
954
Вчера, 11:39
954
Фото: 24.kz

Новые министры принесут присягу народу Казахстана 11 января

Новые министры, назначенные президентом Казахстана в 2023 году, принесут присягу народу страны на первом заседании правительства в среду, 11 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства юстиции.

"Ожидается, что первое заседание правительства РК в обновлённом составе состоится 11 января 2023 года. В его заседании примут участие министр образования Гани Бейсембаев, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, министр культуры и спорта Асхат Оралов и министр юстиции Азамат Ескараев. Вновь назначенные должностные лица присягнут народу Казахстана на верность Конституции Республики Казахстан",- говорится в сообщении.

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#присяга #правительство #министры
BaigeNews.kz
Вчера, 11:39
954
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