Новые автобусы выйдут на линию в Актау после жалоб жителей
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"ПАЗики" поменяют на новые автобусы в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Местные жители пожаловались на старые "ПАЗики", следующие по маршруту № 105 "Актау-Баскудык-Мангистау".
Люди уверяют, что автобусы, в частности "ПАЗики", устарели, тесны и медленно передвигаются. Перевозчику желательно обновить автопарк. Владелец маршрута № 105 Руслан Ахметнабиев сообщил, что в настоящее время курсирует 16 автобусов, три из которых "ПАЗики".
Перевозчик приобрёл пять новых автобусов казахстанского производства ТОО "QazTehna" в Сарани за счет фонда промышленности и развития по программе "Жасыл Даму", а также при поддержке управления пассажирского транспорта. Бюджетные средства не использовались.
До 10 ноября, как заверил Руслан Ахметнабиев, автопарк маршрута № 105 будет обновлен на 100 процентов.
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