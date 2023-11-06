Новые автобусы выйдут на линию в Актау после жалоб жителей

"ПАЗики" поменяют на новые автобусы в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Местные жители пожаловались на старые "ПАЗики", следующие по маршруту № 105 "Актау-Баскудык-Мангистау".

Люди уверяют, что автобусы, в частности "ПАЗики", устарели, тесны и медленно передвигаются. Перевозчику желательно обновить автопарк. Владелец маршрута № 105 Руслан Ахметнабиев сообщил, что в настоящее время курсирует 16 автобусов, три из которых "ПАЗики".

Перевозчик приобрёл пять новых автобусов казахстанского производства ТОО "QazTehna" в Сарани за счет фонда промышленности и развития по программе "Жасыл Даму", а также при поддержке управления пассажирского транспорта. Бюджетные средства не использовались.

До 10 ноября, как заверил Руслан Ахметнабиев, автопарк маршрута № 105 будет обновлен на 100 процентов.