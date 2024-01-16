Новую ТЭЦ построят в Жезказгане до конца 2029 года

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил о строительстве ТЭЦ в Жезказгане, а также газовых станций в нескольких городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в городах Актау, Атырау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Шымкент общей мощностью 2,4 ГВт. В г. Жезказган предусмотрено строительство новой ТЭЦ мощностью 500 МВт до конца 2029 года", - проинформировал Саткалиев.

Также на разных этапах ведется проработка крупномасштабных проектов мощностью 5 ГВт со стратегическими инвесторами.

"Ввиду наличия высокого потенциала к развитию сектора ВИЭ, в рамках аукционов по отбору проектов ВИЭ Министерством был разработан и утвержден график проведения аукционных торгов на 5 летний период. Общая выставленная мощность на аукцион составила 6,7 ГВт, при этом по итогам проведенных торгов до конца 2027 года планируется ввести 592 МВт", - добавил он.

Как отметил глава Минэнерго, реализация данных проектов позволит исключить дефицит в энергосистеме и позволит обеспечить ее необходимым резервом мощности.