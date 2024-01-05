Новую социальную выплату ввели в Астане

В 2024 году лица с ограниченными возможностями, проживающие в Астане, получат около 74 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В 2024 году введена в действие социальная помощь ко Дню лиц с инвалидностью, который отмечают во второе воскресенье октября.

"Людям с инвалидностью 1 группы выплатят 20 МРП или 73 840 тенге, лицам с инвалидностью 2 группы и детям с инвалидностью до восемнадцати лет всех групп – 10 МРП или 36 920 тенге, 3 группы – 5 МРП или 18 640 тенге", - сообщили в акимате.

Ежегодно единовременными социальными выплатами и бесплатными услугами в столице охватывается порядка 186 тыс. человек из числа социально уязвимых категорий. С 2024 года в городе ввели новую соцпомощь для отдельных горожан.