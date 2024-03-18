Новую систему выплат взносов за ОСМС предложили в Казахстане

Казахстанцы будут оплачивать ОСМС по принципу справедливости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

"С целью достижения справедливости в уплате взносов в систему социального медицинского страхования предлагается переход к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы по равнозначным эффективным ставкам.

Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане, отметили в Министерстве здравоохранения", - говорится в сообщении.