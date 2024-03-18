Новую систему выплат взносов за ОСМС предложили в Казахстане
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Казахстанцы будут оплачивать ОСМС по принципу справедливости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.
"С целью достижения справедливости в уплате взносов в систему социального медицинского страхования предлагается переход к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы по равнозначным эффективным ставкам.
Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане, отметили в Министерстве здравоохранения", - говорится в сообщении.
В результате предлагаемых мер, как отметили в ведомстве, ожидается снижение карманных или личных расходов населения, защита прав застрахованных граждан на получение заранее оплаченной качественной медицинской помощи.
"Также данное новшество позволит постепенно решать проблемы финансовой устойчивости медицинских организаций и перехода в сторону страховой модели финансирования здравоохранения", - добавили в Минздрав.
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