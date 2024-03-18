  • 18 Марта, 15:52
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Новую систему выплат взносов за ОСМС предложили в Казахстане

Сегодня, 14:45
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baigenews.kz Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: baigenews.kz

Казахстанцы будут оплачивать ОСМС по принципу справедливости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

"С целью достижения справедливости в уплате взносов в систему социального медицинского страхования предлагается переход к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы по равнозначным эффективным ставкам.

Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане, отметили в Министерстве здравоохранения", - говорится в сообщении.

В результате предлагаемых мер, как отметили в ведомстве, ожидается снижение карманных или личных расходов населения, защита прав застрахованных граждан на получение заранее оплаченной качественной медицинской помощи.

"Также данное новшество позволит постепенно решать проблемы финансовой устойчивости медицинских организаций и перехода в сторону страховой модели финансирования здравоохранения", - добавили в Минздрав.

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