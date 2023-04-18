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Новостной портал El.kz получил серебряную кнопку YouTube
Впервые в истории работы новостной портал, входящий в состав АО "Qazcontent", за достижения в продвижении контента получил "Серебряную кнопку YouTube", передаёт BaigeNews.kz.
Серебряная кнопка YouTube выдаётся владельцам каналов, набравшим 100 000 подписчиков. К ней прилагается письмо, в котором поздравляют владельца кнопки и желают дальнейшего роста.
"Нас радуют ваши успехи, и мы хотим отметить их Серебряной наградой. Поздравляем со 100 тысячами подписчиков", – сказано в письме за подписью генерального директора YouTube Сьюзен Воджитски.
Управляющий директор Махат Садық, курирующий работу портала, отметил, что это результат общих усилий.
"Такой высокий показатель мы смогли достичь за полгода, увеличив количество подписчиков вдвое, благодаря слаженной работе журналистов, операторов, монтажёров, дизайнеров и SMM-специалистов, каждый из которых внес свой вклад в общее достижение", - подчеркнул он.
Напомним, АО "Qazcontent" объединяет в себе шесть информационных ресурсов. Это новостные порталы – baigenews.kz, el.kz, baq.kz и primeminister.kz, а также тематические – adebiportal.kz и e-history.kz.
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