Новое ведомство появилось в Казахстане

В Казахстане образован Комитет по возврату активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Сообщается, что указом президента РК от 5 октября образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Одновременно с решением организационных вопросов ведомство уже приступило к выполнению основных служебных задач.

Комитет по возврату активов займётся поиском и возвратом активов, развитием международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявлением и устранением причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.

Новое ведомство будет мониторить и анализировать информацию об активах, проверять законность источников происхождения активов, принимать и рассмотривать декларации о раскрытии активов от лиц, включённых в специальный реестр по решению Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.

Отмечается, что для выполнения поставленных задач, в том числе для установления законности источников происхождения имущества, комитет будет запрашивать и получать всю необходимую информацию об активах и их владельцах, а также привлекать учёных, экспертов и специалистов.

Сообщается также, что ведомство также уполномочено направлять в иностранные государства запросы об аресте, принятии обеспечительных мер и конфискации незаконно выведенных активов, подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов, инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования; заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.

Отмечается, что комитет будет представлять интересы Казахстана за рубежом по вопросам возврата активов, изучать международный опыт, ежегодно публиковать информацию о проделанной работе, а также осуществлять иные полномочия в целях возврата в страну незаконно выведенных активов.

Напомним, о планах по созданию комитета стало известно в июле.