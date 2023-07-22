Комитет по возврату активов начнёт работать при Генпрокуратуре

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

При Генеральной прокуратуре РК создадут Комитет по возврату активов, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект указа президента РК размещён на портале "Открытые НПА" и будет на публичном обсуждении до 4 августа. Документ разработан в целях реализации закона "О возврате государству незаконно приобретённых активов", который глава государства утвердил 12 июля 2023 года.

Комитет по возврату активов будет создан в форме РГП. Численность его штата будет около 100 человек.

Согласно вышеназванному закону, механизмы возврата незаконно приобретённых активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы.

Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.

В дополнение с указанными критериями для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога – 13 миллионов МРП.