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BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 00:19
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Сегодня, 00:19
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Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Комитет по возврату активов начнёт работать при Генпрокуратуре

При Генеральной прокуратуре РК создадут Комитет по возврату активов, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект указа президента РК размещён на портале "Открытые НПА" и будет на публичном обсуждении до 4 августа. Документ разработан в целях реализации закона "О возврате государству незаконно приобретённых активов", который глава государства утвердил 12 июля 2023 года.

Комитет по возврату активов будет создан в форме РГП. Численность его штата будет около 100 человек.

Согласно вышеназванному закону, механизмы возврата незаконно приобретённых активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы.

Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.

В дополнение с указанными критериями для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога – 13 миллионов МРП.

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Сегодня, 00:19
165
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