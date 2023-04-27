Новая медаль появится у казахстанских педагогов

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Минпросвещения подготовило поправки в постановление правительства страны "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Теперь в правилах награждения ведомственными наградами некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства в разделе "3. Основания награждения ведомственными наградами":

"Медаль "Мейірім- әлемге махаббатпен" (Милосердие - с любовью к миру) меняется на "Медаль "Мейірім" (Милосердие).

Медалью "Мейірім" награждаются работники сферы образования и иные лица, внесшие значительный вклад в развитие системы нравственно-духовного воспитания детей, формирование национальных ценностей у молодого поколения, совершенствование сферы охраны прав и законных интересов детей, а также способствующие повышению уровня благополучия детей, созданию благоприятных условий для детей, развитию детской инфраструктуры.

Медаль "Мейірім- әлемге махаббатпен" награждались работники организаций образования с педагогическим или научно-педагогическим стажем работы 10 и более лет, внесшие вклад в развитие системы нравственно-духовного образования и воспитания подрастающего поколения, проводившие исследования по актуальным вопросам нравственно-духовного образования, внедрившие в учебно-воспитательный процесс новые образовательные технологии для реализации нравственно-духовного образования, разработавшие и реализовавшие программы и проекты по интеграции программы нравственно-духовного образования "Самопознание".

Документ размещён на сайте Открытые НПА до 16 мая.