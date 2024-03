Новая композиция Димаша прозвучала на радио Латинской Америки

На латиноамериканской радиостанции "Andromeda" в программе "Вселенная Димаша" впервые прозвучала новая песня казахстанского исполнителя "When I’ve Got You", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Композиция настолько сильно понравилась слушателям, что они попросили у радиоведущих включить её ещё раз.

Программа Universo Dimash ("Вселенная Димаша") впервые вышла в эфир ровно год назад, 1 марта 2023 года, в честь празднования Дня благодарности в Казахстане и начала Наурыза.

Впервые песни Димаша прозвучали на мексиканской радиостанции 7 февраля. Это стало возможным благодаря международному фан-клубу артиста Mahabbat Dears.

Новая композиция Димаша "When I’ve Got You" прозвучала на радио Латинской Америки

Эфир возымел настолько большой успех среди слушателей, что ведущие Andromeda Radio решили создать новую программу, полностью посвященную творчеству казахстанского исполнителя. С момента создания "Вселенной Димаша" в эфире прозвучало уже 14 эпизодов.

В программе от 28 февраля на радиостанции была представлена история разных песен казахстанского артиста. Слушатели насладились премьерой новой песни "When I’ve Got You" и следующими китайскими песнями: Battle of Memories, Neverland, War and Peace, Our Love, Be Happy, The meaning of eternity, Restart my love, The Crown и так далее.

Накануне Димаш преставил новое музыкальное видео к композиции "When I’ve Got You". Съёмки прошли в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Автор музыки — Димаш. Автором текста песни выступила Кэндис Келли. Соавтором текста, сопродюсером, оркестровщиком и аранжировщиком — Дмитро Гордон.