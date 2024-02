Димаш Кудайберген презентовал новый клип

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 26 февраля в Стамбуле представил клип на новую песню When I’ve got you. Премьера состоялась в рамках пресс-конференции, которую артист провёл в связи с предстоящим сольным концертом в Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Основная идея клипа принадлежит Димашу и режиссёру Галыму Асылову.

"Всемирно известный артист, ведущий очень закрытый образ жизни, решил дать первое открытое интервью. Выбранная им молодая журналистка в большом волнении едет на встречу и терзает себя вопросом: "А что, если?..". Яркая фантазия девушки подсказывает таинственный образ главного героя и погружает её в мистическую историю", - говорится в сообщении на сайте Dimashnews.

"Димаш – добрый и простой человек. О его личной жизни мало что известно, он не часто появляется в медийном пространстве и не даёт особо личных интервью. Мы хотели представить артиста немного с другой стороны, в "книжном", выдуманном образе", - пояснил идую режиссёр.

Съёмки прошли в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Именно там шили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.

На роль главной героини и других персонажей пробовались многие актрисы и модели. В клипе использовали три локации.

Автор музыки - Димаш. Автором текста песни выступила Кэндис Келли. Соавтором текста, сопродюсером, оркестровщиком и аранжировщиком — Дмитро Гордон.