Димаш Кудайберген презентовал новый клип

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 26 февраля в Стамбуле представил клип на новую песню When I’ve got you. Премьера состоялась в рамках пресс-конференции, которую артист провёл в связи с предстоящим сольным концертом в Турции, передаёт BaigeNews.kz.
Основная идея клипа принадлежит Димашу и режиссёру Галыму Асылову.
"Всемирно известный артист, ведущий очень закрытый образ жизни, решил дать первое открытое интервью. Выбранная им молодая журналистка в большом волнении едет на встречу и терзает себя вопросом: "А что, если?..". Яркая фантазия девушки подсказывает таинственный образ главного героя и погружает её в мистическую историю", - говорится в сообщении на сайте Dimashnews.
"Димаш – добрый и простой человек. О его личной жизни мало что известно, он не часто появляется в медийном пространстве и не даёт особо личных интервью. Мы хотели представить артиста немного с другой стороны, в "книжном", выдуманном образе", - пояснил идую режиссёр.
Съёмки прошли в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Именно там шили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.
На роль главной героини и других персонажей пробовались многие актрисы и модели. В клипе использовали три локации.
Автор музыки - Димаш. Автором текста песни выступила Кэндис Келли. Соавтором текста, сопродюсером, оркестровщиком и аранжировщиком — Дмитро Гордон.
"Работать над этой песней было большой ответственностью, ведь When I’ve Got You - это шаг в новом направлении для Димаша как артиста. Димаш сказал мне, что давно хотел создать трек в жанрах блюз, джаз, рок и r&b, а моё предложение заключалось в том, чтобы заставить трек звучать свежо и эпатажно. В результате получилось сочетание тяжёлых барабанов, электрогитары и фортепиано с оркестром, синтезаторами, губной гармошкой и даже хором. Мы хотели, чтобы песня звучала кинематографично, эпично и дерзко", - рассказал Дмитро Гордон.